Банк России установил официальные курсы валют на 13 мая.

Курс доллара снизился на 11,67 копейки, составив 74,04 рубля (74,1567 рубля на 12 мая). Курс евро снизился на 15,65 копейки, до 89,8475 рубля (с 90,004 рубля на 12 мая).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся разнонаправленно по отношению к рублю. На 14:26 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,23 рубля (плюс 13 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 14:26 мск стоил 90,02 рубля (минус 2 копейки).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 73,92 до 74,32 рубля за доллар и от 89,76 до 90,19 рубля за евро.