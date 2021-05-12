Банк «Уралсиб» повысил ставки по линейке рублевых вкладов. Ставки увеличены в среднем на 0,3—0,7 процентного пункта — в зависимости от вида вклада, срочности и других параметров, сообщает пресс-служба кредитной организации.



У срочного сезонного вклада «Повышенный процент онлайн», помимо повышения ставок, появилась возможность размещения на новый срок — 100 дней. Теперь ставки по депозиту составляют от 3,8% до 5,2% — в зависимости от срока вклада и способа открытия. При открытии вклада онлайн ставки составляют до 5,2% годовых, в офисе — до 5% годовых.

Пополнение и расходные операции по вкладу «Повышенный процент онлайн» не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. При досрочном расторжении договора выплата процентов осуществляется по ставке вклада до востребования (0,01% годовых).

Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам базового вклада «Доход» для офисов банка по соответствующим сумме, валюте и сроку.