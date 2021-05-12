В период с января по апрель 2021 года СберБанк оформил в 3,5 раза больше ипотечных кредитов на загородную недвижимость и земельные участки, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации со ссылкой на данные сервиса «ДомКлик».



В первые четыре месяца текущего года СберБанк оформил более 2,5 тыс. подобных кредитов, тогда как годом ранее — только 724.

По данным исследования, с начала года всего выдано ипотечных займов на общую сумму 7,9 млрд рублей. При этом за аналогичный период 2020-го года — 1,8 млрд.

«Такой рост связан с тем, что люди во время пандемии все чаще выбирают отдых дома, и многие задумались о покупке дачи. Интерес к такой недвижимости продолжает расти, даже если будут открыты дополнительные направления для туризма за границу», — приводят в релизе слова вице-президента, директора дивизиона «ДомКлик» Николая Васева.

Сегодня средняя стоимость дачного дома по России составляет 3,1 млн рублей, а ипотечные ставки находятся в районе 8%. Такие данные дает «ДомКлик».

«Больше всего ипотечных кредитов на загородную недвижимость с начала года выдано в Московской области, на втором месте — Москва. Также в лидерах Краснодарский край и Санкт-Петербург», — говорится в релизе банка.