Введение в России на федеральном уровне права на оплачиваемый отгул после прививки от коронавируса не планируется. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, передает ТАСС.

«Каких-то общих федеральных решений на этот счет не принималось, и в планах такого нет», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что глава ХМАО может выступать с такими инициативами, «это в рамках полномочий губернаторов».



Как ранее сообщали ряд СМИ, Комарова на заседании регионального оперштаба отметила, что вопрос отгула с сохранением зарплаты в день прививки или после нее не урегулирован трудовым законодательством, и поручила профильным структурам дать оценку необходимости направить работодателям соответствующие рекомендации.