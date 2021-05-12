Государственная дума в первом чтении приняла правительственный законопроект о семи экспериментальных проектах, реализация которых возможна в режиме «регуляторной песочницы». Соответствующий документ был инициирован правительством РФ. Он размещен на сайте нижней палаты парламента.

Поправки вносят изменения в закон «Об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в сфере цифровых инноваций».

Согласно документу, новые правовые нормы затронут медицинскую деятельность, телекоммуникации, проектирование, производство и эксплуатацию высокоавтоматизированных транспортных средств, включая беспилотные летательные аппараты, предоставление транспортных и логистических услуг и организацию транспортного обслуживания, продажу товаров, работ и услуг дистанционным способом.

«Предлагаемый перечень таких правовых норм предполагает возможность применения положений соответствующих ФЗ с особенностями, установленными в программе ЭПР. При этом перечень норм, положения которых применяются, если иное не установлено программой ЭПР, обусловлен выявлением конкретных требований, препятствующих появлению или апробации соответствующих цифровых инноваций», — сказано в пояснительной записке.