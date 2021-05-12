Рубль в апреле ослаб к доллару, евро и более широкой корзине ключевых иностранных валют, свидетельствуют данные опубликованной Центробанком сводки «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — апреле 2021 года» .

По номинальному курсу рубль в апреле ослаб к доллару по сравнению с мартом этого года на 2,2%, как и по реальному. По реальным курсам Центробанк изначально публикует оценочные данные, которые затем могут корректироваться.

По сравнению с декабрем 2020 года рубль ослаб к доллару на 2,7% по номинальному курсу и на 1,9% по реальному.

Курс рубля к доллару в январе — апреле 2021 года оказался слабее, чем в аналогичный период 2020-го, на 8,7% по номинальному курсу и на 6,1% по реальному.

Средний номинальный курс доллара в апреле текущего года составил 76,09 рубля против 74,41 рубля в марте. Средний курс с начала текущего года — 74,77 рубля за доллар.

Ослабление рубля к евро в апреле по отношению к предыдущему месяцу также было одинаковым по номинальному и реальному курсу — 2,3%. По сравнению с декабрем прошлого года зафиксировано ослабление на 0,8% по номинальному курсу, а по реальному, по оценке ЦБ, рубль укрепился к евро на 0,2%.

В январе — апреле 2021 года курс рубля к евро снизился на 16,6% в годовом выражении по номинальному курсу и на 13% по реальному.

Средний номинальный курс евро в апреле 2021-го составлял 90,81 рубля против 88,69 рубля в марте. Средний номинальный курс за четыре месяца с начала текущего года — 89,98 рубля за евро.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам снизился в апреле по сравнению с мартом этого года на 1,8%, реальный, по оценке, — на 1,6%. По сравнению с декабрем-2020 ослабление составило 1,1% и 0,4% соответственно. Ослабление в январе — апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года равнялось 12% по номинальному курсу и оценивается в 9,5% по реальному.



Эффективный курс рубля рассчитывается в 2021 году на базе курсов валют 41 ключевого торгового партнера РФ в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте России. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами страны сейчас являются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и США. В 2020-м показатель рассчитывался на базе курсов валют 43 стран, а пятое место занимала Италия.