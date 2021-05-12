Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил ввести единый подход к снижению имущественных налогов для бизнеса в России. Об этом говорится в материалах, подготовленных к ежегодному докладу бизнес-омбудсмена президенту РФ Владимиру Путину.

«Ставки по налогу на имущество организаций были снижены только примерно в половине субъектов РФ (около 40 субъектов), порядка 45 регионов используют максимальную ставку в 2% без каких-либо изъятий либо с минимальными изъятиями для бизнеса», — говорится в материалах.

По мнению Титова, для объектов площадью от 0 до 150 кв. м и кадастровой стоимостью до 3 млн рублей необходимо установить ставку 0%. Для объектов площадью от 150 до 500 кв. м и кадастровой стоимостью до 10 млн рублей — не более 0,5%; от 500 до 1000 кв. м и кадастровой стоимостью до 20 млн рублей — не более 1%.

Также для всех вновь вводимых объектов недвижимого имущества предлагается установить ставку 0% сроком на два года с даты ввода объекта в эксплуатацию. Для объектов, срок эксплуатации которых составляет от двух до четырех лет, – не более 0,5%, от четырех до семи лет — не более 1%.