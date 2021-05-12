Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате принять в первом чтении два законопроекта группы сенаторов о дополнительных гарантиях трудовых прав для работников с детьми, а также для ухаживающих за инвалидами I группы. Авторами законопроектов выступили вице-спикер Совфеда Галина Карелова, глава комитета по социальной политике Инна Святенко и ее заместитель Мохмад Ахмадов.

Первым законопроектом предлагается установить дополнительные гарантии трудовых прав работникам, имеющим детей, при осуществлении работы в ночное время, привлечении их к сверхурочной работе, а также направлении в служебную командировку.

Согласно Трудовому кодексу РФ, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами семей, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья. Законопроектом предлагается установленный для работников, воспитывающих детей без второго супруга, возраст детей увеличить до 14 лет. Перечень работников, которые могут быть привлечены к работе в ночное время только с их письменного согласия, предлагается дополнить работниками, имеющими ребенка в возрасте до 14 лет, в случае если другой родитель работает вахтовым методом, а также работниками, имеющими трех и более детей в возрасте до 14 лет, указывается в пояснительной записке. Для одиноких матерей и отцов, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет, а также работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 14 лет, предлагается установить право на привлечение к сверхурочной работе также только с их письменного согласия. Аналогичные гарантии планируется установить при направлении работников в командировку.

Вторым законопроектом предлагается включить работников, осуществляющих уход за инвалидами I группы, в круг лиц, которым коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.