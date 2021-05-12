По итогам 2020 года количество граждан, воспользовавшихся сервисами портала «Госуслуги», увеличилось почти вдвое, до 56 млн человек, сообщается в релизе Минцифры России.

В релизе отмечается, что в 2020 году количество зарегистрированных пользователей на портале увеличилось на 12 млн человек, превысив отметку в 78 млн граждан. Это почти две трети всех граждан старше 14 лет.

Кроме того, средняя ежедневная аудитория портала выросла в два раза и превысила 4 млн пользователей. Через «Госуслуги» в 2020 году было также проведено почти 85 млн платежей, что на треть больше, чем за прошлый год.

Всего в прошлом году на пике работы портал обрабатывал более 7 тыс. запросов пользователей.

«Через единый портал в прошлом году было получено всего более 230 млн госуслуг и сервисов, что почти на 50% больше, чем годом ранее. Это и онлайн-запись к врачу, оформление различных социальных выплат и пособий, запись ребенка в школу и детский сад, регистрация автотранспортных средств и оформление водительских удостоверений, получение российских и заграничных паспортов, оформление маткапитала, доступ к результатам ПЦР-тестов», — сообщили в министерстве.



Также в прошлом году на портал было выведено более 40 новых услуг и сервисов, которые можно получить без необходимости личного обращения в органы власти или МФЦ.