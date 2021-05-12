Третье чтение прошел закон, который обяжет банки при отказе в предоставлении ипотечных каникул указывать причины, сообщается на сайте Госдумы.

Такой отказ может быть обжалован в досудебном порядке.

Пока закон не вступил в силу, этот вопрос регулируется информационным письмом Центробанка. Однако это письмо носит рекомендательный характер. Требование, закрепленное законом, будет стимулировать банки к более ответственному поведению и позволит надежнее защищать права потребителей финансовых услуг, следует из сообщения.



Действующее законодательство предоставляет заемщикам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, возможность обратиться к кредитору с требованием об изменении порядка погашения задолженности по действующему договору. По требованию клиентов исполнение обязательств может быть приостановлено или могут быть уменьшены размеры платежей по ипотеке не более чем на шесть месяцев.