Минфин РФ сохраняет планы по размещению евробондов в этом году, сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов.

«Я думаю, что интерес к еврооблигациям также будет сохранен, мы также в этом году выполним наши задания по привлечению внешнего финансирования дефицита бюджета», — сказал Силуанов, чьи слова приводит ТАСС. При этом сроки размещения он не уточнил: «Я не буду говорить, это осень, лето или весна».



По словам Силуанова, интерес на рынке внутренних облигаций со стороны иностранцев сохранился, несмотря на все ограничения. Тем не менее иностранные финансовые компании участвуют в первичном размещении бондов.