Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил разобраться с завышенными зарплатами в институтах развития, говорится на сайте нижней палаты российского парламента. Спикер поднял этот вопрос в рамках отчета правительства в Государственной думе.

«Депутаты, говоря об институтах развития, поднимают вопрос заработных плат в этих институтах. Правильно было бы к нему вернуться, чтобы заработная плата там была более объективная и соответствовала, может быть, заработной плате в правительстве РФ», — цитируют Вячеслава Володина в Госдуме.

По словам председателя ГД, рядовые сотрудники министерств получают не так много, при этом они решают не менее значимые проблемы.

«Что касается институтов развития, там зачастую заработная плата больше, чем в любой бизнес-структуре», — отметил Володин.



Председатель Госдумы полагает, что нужно по совести оценить ситуацию с зарплатами в институтах развития. По его словам, депутаты полностью поддерживают правительство в решении этого вопроса.