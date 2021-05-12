Минфин России по итогам двух аукционов в среду разместил облигации федерального займа на общую сумму 45,388 млрд рублей (с учетом уточнения — на 45,383 млрд), следует из сообщений на сайте ведомства.

Так, на аукционе по ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26233RMFS с погашением 18 июля 2035 года, в рамках которого объем предложения соответствовал остатку, доступному для размещения в указанном выпуске (30 млрд 391,681 млн рублей по номинальной стоимости), размещены бумаги на 20,388 млрд рублей, сообщил в среду Минфин. Спрос достиг 30,789 млрд.

Выручка от размещения составила 18,845 млрд рублей.

Цена отсечения равнялась 90,6% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,29% годовых. Средневзвешенная цена составила 90,792% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,27% годовых.

Позже, 13 мая 2021 года, Минфин опубликовал уточнение , согласно которому «в связи с неисполнением Промсвязьбанком заявки на сумму 5,4 млн рублей по номинальной стоимости, поданной на аукционе по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26233RMFS 12 мая 2021 года, фактически размещенный по итогам аукциона объем выпуска составил 20,383 млрд рублей по номинальной стоимости, выручка от размещения — 18,84 млрд рублей. Средневзвешенная цена аукциона, по которой были удовлетворены неконкурентные заявки, не изменилась».

«К участнику аукциона, не исполнившему свои обязательства по удовлетворенным Минфином России заявкам, будут применены меры ответственности, предусмотренные правилами клиринга небанковской кредитной организации — центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр», — заявили в Минфине.

На аукционе по ОФЗ-ПД выпуска № 26235RMFS с погашением 12 марта 2031 года были размещены облигации на 25 млрд рублей, что соответствовало объему предложения, в то время как спрос достигал 30,231 млрд. Выручка от размещения составила 23,159 млрд рублей.



Цена отсечения равнялась 91,8% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,19% годовых; средневзвешенная цена — 91,8434% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,19% годовых.