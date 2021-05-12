Основные фондовые торги в РФ завершились разнонаправленным изменением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,06% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 654,14 пункта. Индекс РТС просел на 0,3% до отметки 1 548,02.

«Рынок акций РФ в среду движется смешанно… Инвесторы явно в замешательстве, так как старые основания для покупки уже реализованы, новых не появилось», — комментирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.



Лидеры по росту котировок: обыкновенные акции «Роснефти» (плюс 3,12%), «ЛУКОЙЛа» (плюс 2,61%), ФСК ЕЭС (плюс 1,83%), «РУСАЛа» (плюс 1,48%), бумаги Polymetal (плюс 1,11%).

«Для российских тяжеловесов это редкий по силе подъем внутри одного дня, — комментирует динамику котировок акций «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. — Основным позитивным драйвером для них служат рост цен на нефть и прогнозы долларовой инфляции».



Наиболее заметно снизилась стоимость ГДР группы TCS (минус 3,62%), АДР Ozon (минус 3,25%), привилегированных акций СберБанка (минус 2,1%), ГДР Mail.ru, бумаг Petropavlovsk PLC (в обоих случаях — минус 1,79%).

«В минусе остаются акции СберБанка после дивидендного гэпа, и это нормально», — отмечает Бодрова.

