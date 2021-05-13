Инвестшоу Банки.ру «Это к деньгам» возвращается 21 мая! За предыдущие два сезона ведущие подкаста многое узнали про инвестиции и теперь решили сразиться между собой и выяснить, кто из них сможет заработать больше.

Они начнут инвестировать с одинаковой стартовой суммой и смогут покупать одну бумагу за выпуск. Участник с худшим результатом по итогам недели должен будет выполнить одно из забавных или полезных заданий.

Приглашенные эксперты в каждом выпуске прокомментируют выбор ведущих и дадут советы по инвестированию им и слушателям подкаста, а также ответят на вопросы.

Вы можете поддержать одного из ведущих и помочь ему с выбором. Для этого нужно присоединиться к его чату в telegram.

Слушателей, чьи советы ведущие признают самыми полезными по итогам сезона, будут приглашены на запись подкаста.

