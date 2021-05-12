Доллар и евро продемонстрировали разнонаправленную динамику к рублю по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,46 рубля, что на 35 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро, напротив, несколько подешевел, курс на указанный момент времени равнялся 89,91 рубля (минус 14 копеек).



В ходе сессии было проведено 44,4 тыс. сделок с долларом на 2,8 млрд долларов и 6,1 тыс. сделок с евро на 330 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 73,92—74,56 рубля за доллар и 89,71—90,2 рубля за евро.

«Рынки приостановили распродажу доллара США: рост доходностей американских облигаций и слабые рисковые настроения обеспечили ему поддержку. Не хватает причин для снижения в виде расширения кредитных спредов и других факторов», — отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.



«Рубль до сих пор выглядит слишком перекупленным, доллар — избыточно слабым. Валютной секции самое время отбалансироваться, но пока эмоций и реакций в секторе слишком много», — полагает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

