Госдума поддержала во втором чтении законопроект об информировании граждан — мужчин, достигших возраста 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, — о размере будущей пенсии по старости. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Информировать будут в автоматическом режиме раз в три года через личный кабинет застрахованного лица на портале госуслуг. Для этого нужно зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации. Те, кто не зарегистрирован в ней, смогут получить сведения при обращении в Пенсионный фонд России.

Также законопроект предполагает, что пенсии по инвалидности будут назначать в беззаявительном порядке. После внесения информации в федеральный реестр инвалидов данные о таких выплатах будут автоматически направлять в ПФР. Срок рассмотрения сведений — пять рабочих дней, после чего человеку направят извещение о назначении пенсии.

Аналогичная норма планируется и в отношении всех страховых пенсий в случае их пересмотра в сторону увеличения, говорится в сообщении Госдумы.

В беззаявительном порядке будут назначаться не только социальные пенсии, но и региональные соцдоплаты.



Кроме того, документ предполагает, что повышенная на 25% фиксированная выплата к страховой пенсии, которую получают люди, отработавшие не менее 30 лет в сельском хозяйстве, сохранится и при смене места жительства, в случае если пенсионер решит уехать за пределы сельской местности.