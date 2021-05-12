Государственная дума на пленарном заседании 12 мая приняла в третьем чтении поправки к федеральному закону «О государственной регистрации недвижимости», благодаря которым гражданам станет проще получить сведения о техническом состоянии дома. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Документ направлен на создание механизма информирования граждан об аварийном состоянии домов и их непригодности для проживания. В единый государственный реестр недвижимости будут включаться сведения о признании многоквартирного дома аварийным, информация о непригодных для проживания квартирах и жилых домах.

В этих целях вводится обязанность органов государственной власти и местного самоуправления, которые принимают соответствующие решения о признании многоквартирного дома аварийным (и подлежащим сносу или реконструкции), о признании жилого помещения, в том числе жилого дома, непригодным для проживания, направлять сведения о таких решениях в Росреестр. В свою очередь Росреестр будет включать эти данные в общедоступные сведения ЕГРН, которые предоставляются в виде выписки по запросам любых лиц.

«Органы власти и местного самоуправления будут обязаны передавать в Росреестр данные о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, — поясняет председатель ГД Вячеслав Володин. — Любой гражданин при покупке квартиры сможет запросить выписку из ЕГРН и узнать, не является ли дом аварийным и не собираются ли его снести».

«Это решение, с одной стороны, упрощает для граждан процедуры, связанные с покупкой или продажей недвижимости, с другой — защищает их права», — подчеркнул председатель Государственной думы.



Закон предлагается вводить в действие с 1 февраля 2022 года. При этом сведения о многоквартирных домах и жилых помещениях, признанных ранее аварийными или непригодными для проживания, должны быть направлены в Росреестр компетентными органами до 1 июля 2022 года.