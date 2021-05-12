Реструктуризация кредитов все еще актуальна для российских предпринимателей и граждан, свидетельствуют данные мониторинга Банка России.

Так, представители малого и среднего бизнеса в апреле обращались за реструктуризацией кредитов чаще, чем в марте: с 1 по 28 апреля 2021 года получено 4,3 тыс. заявок против 4 тыс. за предыдущий более длинный период — с 25 февраля по 31 марта.

В общей сложности в период с 20 марта 2020 года по 28 апреля 2021 года субъекты МСП направили 196,1 тыс. обращений об изменении условий кредита. Реструктурировано более 100 тыс. договоров на общую сумму 917,7 млрд рублей.

Сохраняется потребность в реструктуризации кредитов и у граждан, констатирует регулятор: в апреле они направили в банки 79,7 тыс. заявок о реструктуризации.



По состоянию на 28 апреля от граждан поступило в банки в общей сложности 3,535 млн обращений об изменении условий кредитных договоров, из которых рассмотрено около 99%. Одобрено 2 млн 73,2 тыс. заявлений, или примерно 59% от рассмотренных. Общее число проведенных реструктуризаций составило 1,9 млн на сумму 927,3 млрд рублей.