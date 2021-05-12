Денежные переводы из России остаются наименее дорогостоящими в мире, их стоимость снизилась с 2,1% до 1%. Об этом говорится в обнародованном в среду докладе Всемирного банка, данные которого приводит ТАСС.

«В общемировом разрезе наименее дорогостоящими остаются переводы из России: стоимость денежного перевода из этой страны снизилась с 2,1% до 1%. Внутри региона сохраняются существенные различия в стоимости переводов по разным направлениям: наиболее дорогостоящими были переводы из Турции в Болгарию, а наименее дорогостоящими — из России в Грузию», — отметили в ВБ.

По данным специалистов организации, объем денежных переводов сократился почти во всех странах Европы и Центральной Азии. «Снижение курса российского рубля привело к значительному снижению объема денежных переводов в этот регион в пересчете на доллары США. Согласно подсчетам, в 2021 году объем денежных переводов сократится еще на 3,2%, поскольку, как ожидается, восстановление стран региона после кризиса будет медленным», — отмечается в докладе.

В целом, как рассказали в ВБ, «кризис, вызванный COVID-19, вопреки прогнозам, не привел к серьезному сокращению объема денежных переводов» в мире. «В 2020 году в страны с низким и средним уровнем дохода поступили денежные переводы объемом 540 млрд долларов — на 8 млрд долларов меньше (лишь на 1,6% меньше), чем в 2019 году», — уточнили авторы доклада. Кроме того, «сокращение объема зарегистрированных денежных переводов в 2020 году оказалось менее значительным, чем во время мирового финансового кризиса 2009 года (4,8%)».



«Согласно прогнозам, в 2021 и 2022 годах восстановление темпов роста мировой экономики продолжится, на этом фоне в 2021 году ожидается увеличение объема денежных переводов в страны с низким и средним уровнем доходов на 2,6% до 553 млрд долларов, а в 2022 году — на 2,2% до 565 млрд долларов, — указали в ВБ. — Многие страны с высоким уровнем доходов достигли значительных успехов в вакцинации своего населения, однако в ряде крупных развивающихся стран сохраняются высокие показатели заболеваемости, поэтому перспективы развития ситуации с денежными переводами остаются неопределенными».