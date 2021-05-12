Роскомнадзор предупредил российских пользователей WhatsApp о недостаточной защите персональных данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор обращает внимание российских пользователей WhatsApp на тот факт, что начиная с 2014 года мессенджер уже передает значительный объем пользовательских данных компании Facebook. <...> Граждане России должны четко представлять риски, связанные с передачей своих персональных данных зарубежным компаниям. Стандарты безопасности хранения и обработки персональных данных в каждой стране разные. Российское и европейское законодательство по защите персональных данных более строгое, чем в США, в юрисдикции которых действует компания Facebook Inc., владеющая мессенджером WhatsApp», — говорится в сообщении.

Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто использует мессенджер, делиться данными с Facebook. В частности, компания получит сведения о номерах телефонов, трансакциях и IP-адресах пользователей. Этот шаг подвергся резкой критике.

В Роскомнадзоре отметили, что до конца мая ожидают от WhatsApp и Facebook подтверждения локализации данных российских пользователей на территории Российской Федерации. В случае отсутствия ответа до конца мая будет решаться вопрос о привлечении компаний к административной ответственности за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных.

Как ранее сообщал Главный радиочастотный центр, фактически WhatsApp передавал и продолжает передавать компании Facebook все пользовательские данные, за исключением содержания сообщений, которое, как утверждается, защищено сквозным шифрованием и недоступно для расшифровки. Там обратили внимание, что технически WhatsApp имеет возможность собирать еще больше данных, чем декларируется. Так, если разрешен доступ к камере и микрофону, приложение теоретически может вести запись без ведома пользователя в любой момент времени. Оператор путем «склейки» аккаунтов пользователя в WhatsApp с аккаунтами в Facebook и Instagram может создать уникальный профиль пользователя с огромным количеством характеристик, что позволит, применяя технологии искусственного интеллекта, не только просчитывать поведение пользователя, но и программировать его определенным образом, воздействуя на чувствительные для пользователя триггеры специально подаваемой информацией.



Кроме того, сообщалось, что личные данные более чем 533 млн пользователей Facebook были выложены на хакерском форуме. По данным Business Insider, в открытом доступе оказалась информация пользователей из 106 стран, в том числе учетные записи 32 млн жителей США, 11 млн пользователей Великобритании и 6 млн жителей Индии. По информации Роскомнадзора, в их числе были почти 10 млн пользователей Facebook из России. На форум были выложены полные имена пользователей, их даты рождения, биографии, номера мобильных телефонов и в некоторых случаях адреса электронной почты.