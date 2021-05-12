Госдума на заседании в среду приняла в третьем чтении закон об исключении требования о нотариальном удостоверении доверенности представителя заявителя при представлении документов на госрегистрацию юридического лица или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, передает ТАСС.

Так, согласно документу, нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении о государственной регистрации юридического лица при его создании, индивидуального предпринимателя, обязан будет представить это заявление и иные необходимые документы в регистрирующий орган. При этом документы должны быть направлены в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.



Нотариальное удостоверение подлинности подписи на заявлении, а также последующая передача соответствующих документов в регистрирующий орган осуществляются нотариусами в рамках одного нотариального действия.