Профицит консолидированных бюджетов российских регионов увеличился в 1,8 раза, с профицитом исполнены бюджеты 73 регионов. Такие данные о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ по состоянию на 1 мая 2021 года опубликованы на сайте Минфина.

Исполнение консолидированных бюджетов субъектов РФ стабилизировалось и характеризуется положительной динамикой темпов роста доходов и расходов; в большинстве регионов фактическое поступление доходов выше запланированных показателей, отмечают в ведомстве.

По оперативным данным на 1 мая 2021 года, рост доходов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 18%, общий объем поступлений — 5,2 трлн рублей.

Поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось по сравнению с данными на 1 мая 2020 года на 629 млрд рублей, или 18%, составив 4,2 трлн (прирост был в 79 регионах). Рост налоговых и неналоговых доходов отмечен и к показателям 2019 года — на 395 млрд рублей, или 10% (прирост в 69 регионах).

По основным налоговым источникам фиксируется положительная динамика: по налогу на прибыль организаций рост составил 16% к соответствующему показателю прошлого года, по НДФЛ — 15%.

Финансовая поддержка из федерального бюджета возросла на 19% и составила 904 млрд рублей.

Увеличение доходов позволило обеспечить рост расходов на 14%, общий объем профинансированных расходов составил 4,7 трлн рублей.

Расходы на социальные выплаты увеличились на 22%, на заработную плату и начисления — на 7%.

«В целом по консолидированным бюджетам профицит увеличился в 1,8 раза к 2020 году и составил 452 млрд рублей. С профицитом исполнены бюджеты 73 регионов», — указывают в Минфине.

Также отмечается увеличение остатков средств бюджетов с начала года на 216 млрд рублей.

Долговые обязательства перед кредитными организациями сократились на 132 млрд рублей.



При этом общий объем долговых обязательств субъектов РФ и муниципальных образований с начала года уменьшился на 3% и составил 2 трлн 798,1 млрд рублей (по состоянию на 1 апреля 2021 года), или 25,5% от налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ.