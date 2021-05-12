Премьер-министр России Михаил Мишустин не исключил решений по прогрессивным ставкам для компаний, которые выводят дивиденды за рубеж. Правительство намерено донастроить механизм, чтобы компании оставляли больше средств в региональных бюджетах.

«Я считаю, что здесь необходимо будет донастроить механизм, в том числе механизм налоговый, о чем говорит президент, для того чтобы сбалансированно понять: если компания ведет агрессивную деятельность по выводу дивидендов, в том числе процентов и роялти, из Российской Федерации, то соответствующие ставки — прогрессивные — налога на прибыль либо какие-то другие должны быть сделаны», — заявил Мишустин, которого цитирует ТАСС, в рамках ежегодного отчета правительства в Госдуме.

Мишустин назвал лидеров в выводе дивидендов из России По словам премьера, в выводе дивидендов из России лидируют компании из ТЭК и металлургии, а также банки.



По словам премьера, правительство к такой работе готово. «Мы будем ждать предложения в том числе от депутатского корпуса», — подчеркнул он.

Одной из задач правительства является мотивирование компаний на создание школ, детских садов и прочих социальных объектов в тех регионах, где они осуществляют деятельность, дал понять Мишустин.



«Конечно же, хочется, чтобы больше осталось доходов в тех регионах, <...> чтобы люди видели, что компания, которая добывает что-то или экспортирует из региона, платит и создает инфраструктуру социального развития, для того чтобы там были школы, детские сады <...>. Мы этого добиваемся всеми силами», — отметил Мишустин.