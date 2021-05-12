Внешнеторговый оборот России в январе — марте 2021 года составил 155,2 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 6,7%. Такие данные таможенной статистики приводит Федеральная таможенная служба России.

Сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере 29,7 млрд долларов, что на 7,1 млрд меньше, чем в январе — марте 2020 года.

Трехмесячный экспорт России составил 92,5 млрд долларов (плюс 1,5% в годовом выражении). При этом удельный вес топливно-энергетических товаров, которые являются основой российского экспорта, в товарной структуре экспорта уменьшился с 61,7% по итогам января — марта 2020 года до 53,3%.



Импорт России в январе — марте 2021 года составил 62,7 млрд долларов (плюс 15,6% к аналогичному периоду 2020-го). В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 48,7% (за аналогичный период 2020 года — 45,7%).