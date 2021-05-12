Средние банковские ставки по розничным депозитам в рублях показали в марте 2021 года разнонаправленные изменения по сравнению с февралем в зависимости от срока, свидетельствует обновленная в среду инфографика ЦБ по депозитным ставкам .

Средневзвешенная ставка российских банков по вкладам физических лиц срочностью до года составила в марте 3,22%, что на 0,06 процентного пункта выше, чем в предыдущем месяце. Средняя ставка по депозитам физлиц на сроки больше года равнялась 4,2% (минус 0,06 п. п. к февралю).

По сравнению с мартом 2020 года средние ставки по краткосрочным и долгосрочным вкладам оказались ниже на 0,99 и 0,69 п. п. соответственно.



Ставки по депозитам нефинансовых организаций выросли по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя ставка по корпоративным депозитам сроком до года составила в марте 3,38% (плюс 0,1 п. п. к февралю), свыше года — 5,15% (плюс 0,28 п. п.). В годовом выражении указанные ставки снизились на 1,39 и 0,03 п. п. соответственно.