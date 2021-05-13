Курсы доллара и евро снижаются к рублю в ходе торгов четверга на Московской бирже, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 7:49 мск составлял 74,5 рубля, что на 13 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,9775 рубля (минус 15,25 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 74,44—74,65 рубля за доллар и 89,875—90,0725 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.