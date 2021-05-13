Президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин заявил в среду ТАСС о необходимости разработки новой ипотечной программы на покупку производственной недвижимости.



«В частности, финансовой поддержки мы видим, что сейчас, поскольку у нас льготное финансирование, программа Минэкономразвития привязана к ставке Центрального банка. В начале года это были кредиты под 7%, сейчас уже 7,75%. В июне Центробанк поднимет ставку — будет уже 8% или даже больше. Мы считаем, что должна быть разработана новая программа ипотеки под покупку производственной недвижимости под <…> 2—3%. И еще программа инвестиционных кредитов по ставке Центробанка», — сказал он.

По словам Калинина, это может привести к стимулированию инвестиций, особенно в производственный сектор. Он отметил, что рост инвестиций в малом бизнесе «пока слабый».

«Для крупного бизнеса есть СПИК [специальный инвестиционный контракт], есть СЗПК — соглашение по защите капвложений, <…>, есть СПИКи в регионах, есть офсетные контракты. То есть инвестиции взамен на гарантированные покупки части производственной программы. Для малого бизнеса, кроме как специальных налоговых режимов, ничего нет», — сказал он.