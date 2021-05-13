ЦБ учел позицию участников фондового рынка и смягчил расчет норматива достаточности капитала, который станет обязательным уже с 1 октября — регулятор разослал участникам фондового рынка новый проект указания, пишет «Коммерсант» . В предыдущей версии показатель мог стать «катастрофичным» для большого числа брокеров, поскольку очень консервативно учитывал операции по переносу позиций клиентов с использованием технических компаний.

Срок введения норматива достаточности капитала остался прежним: для брокеров минимально допустимым значением будет 4%, с 1 апреля 2022 года — 6%, с 1 октября 2022 года — 8%. При этом в расчете самого показателя использовался коэффициент, который его уменьшал. В первые шесть месяцев он был определен в размере 12,5, затем через полгода увеличивался до 16,7, еще через полгода — до 25. В новой версии этот коэффициент заморожен на уровне 12,5. Пока брокеры лишь рассчитывают норматив достаточности капитала, обязательным для них является размер собственных средств.

Важным в новом варианте проекта указания стало смягчение по учету рисков при формировании резервов на клиентов с особым уровнем риска (КОУР). Такими клиентами могут являться только юрлица, и они используются самими брокерами, чтобы обеспечивать клиентам перенос позиций через операции РЕПО.

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При расчете норматива в предыдущем варианте проекта у многих брокеров получалось отрицательное значение норматива достаточности капитала либо оно было существенно ниже требуемого, отметила операционный директор «Фридом Финанса» Галина Карякина. По ее словам, почти у каждого брокера есть ряд операционных компаний со статусом КОУР, например используемых для закрытия отрицательных позиций клиентов по ценным бумагам, рублям и валюте. Исходно ЦБ «придерживался сверхконсервативного подхода», отмечает Карякина, а требования к капиталу для брокеров значительно возрастали.

Главный исполнительный директор компании «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов пояснил, что учет в расчете части плановой позиции клиентов с особым уровнем риска значительно снизит нагрузку на капитал большинства профессиональных участников. Для большого количества игроков установление дополнительного норматива является ресурсоемким нововведением, и потребовалось бы либо изменение условий работы с клиентами, либо увеличение размера капитала.