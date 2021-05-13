Ростуризм предлагает в рамках программы туристического кешбэка для детей предусмотреть возможность совершения поездки до 15 сентября 2021 года. Проект соответствующего постановления правительства РФ, разработанный ведомством, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Туристская услуга предоставляется исполнителем в период до 15 сентября 2021 года (включительно)», — говорится в проекте постановления об утверждении правил предоставления в 2021 году из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Национальная система платежных карт» на реализацию программы поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги.

В пресс-службе Ростуризма подтвердили, что отправить ребенка в детский лагерь с кешбэком можно будет с момента старта программы с возможностью вернуться до 15 сентября. «То есть с захватом всей летней оздоровительной кампании», — сообщили журналистам в Ростуризме.

Ведомство по-прежнему рассчитывает, что программа стартует до конца мая. Правительство России на очередном заседании в четверг рассмотрит вопросы о выделении Ростуризму средств на господдержку туроператоров и реализацию детского туристического кешбэка. Как сообщила пресс-служба Кабинета министров, такие пункты вынесены на повестку заседания.

«Детская программа на это лето будет запущена Ростуризмом по поручению президента. Она будет реализована по такому же механизму, который уже используется в программе туристического кешбэка», — сообщили в пресс-службе Ростуризма.



За детский отдых предлагается возмещать 50% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей, следует из проекта документа. Поездку необходимо будет оплатить картой «Мир», на которую в течение пяти дней будет осуществлен возврат.

«Предельный кешбэк рассчитан на основе средней стоимости отдыха в детских лагерях на море. При этом стоимость путевки в лагерь не на юг России существенно ниже. В программе примут участие стационарные детские лагеря с круглосуточным пребыванием. Для этого им необходимо присоединиться к программе. Сейчас как раз идет процесс технического присоединения лагерей к программе, получения ими соответствующих идентификаторов, проведения тестовых трансакций и в целом тестирование всей технической части, чтобы процесс покупки и возврата шел для родителей «бесшовно», — сообщили в Ростуризме.