Минэкономразвития внесло последние правки в законопроект о банкротстве юрлиц перед его представлением в Госдуму, пишут «Известия» , ссылаясь на ведомство. По словам источников, обновленный проект даст кредиторам по текущим платежам (например, наемным работникам, которые продолжали трудиться после объявления должника банкротом) право голоса на общем собрании. Также он исключит возможность неоднократного продления конкурсного производства и разрешит арбитражным управляющим (АУ) переходить в новую СРО сразу после ликвидации старой. Спорные пункты, которые вызвали бурную реакцию бизнеса на этапе разработки законопроекта, в документе сохранились.

После рассмотрения документа ГПУ президента Минэкономразвитию было поручено внести в него корректировки: кредиторы по текущим платежам должны получить право голоса на собрании при рассмотрении отдельных вопросов, порядок расчета таких голосов будет определен отдельно; баллы АУ и СРО должны присваиваться в зависимости от успешности проведения процедуры банкротства — будут рассчитываться ежеквартально, порядок их начисления и списания будет синхронизирован; при ликвидации СРО арбитражных управляющих в связи с нехваткой компенсационного фонда его члены смогут вступить в новую организацию при условии снижения или обнуления накопленных ими баллов; суд должен лишиться полномочий по оценке экономической целесообразности предпринятых должником мер при принятии решения о введении процедуры банкротства. Также из законопроекта должны будут исключить положения о неоднократном продлении процедуры конкурсного производства.

Крупный бизнес раскритиковал новый закон о банкротстве Бизнес предупредил, что документ нарушает баланс интересов должников и кредиторов и может спровоцировать рост злоупотреблений.

Правки не коснулись, в частности, выбора АУ с помощью балльной системы, снижения минимального числа членов СРО и отсутствия нормы о максимальном размере выплаты из компенсационного фонда СРО на возмещение убытков. В Минэкономразвития сообщили, что доработанный текст законопроекта направлен в правительство.

По словам экспертов, перечень корректировок следовало бы дополнить. Например, целесообразно было бы дать суду право утвердить план реструктуризации долгов в случае, если ни один из предложенных планов не одобрен собранием кредиторов. Также предоставление прав кредиторам по текущим платежам скорее приведет к нарушению баланса интересов, чем к какой-то реальной пользе, считают эксперты. Непонятно, в каких случаях их требования станут голосующими. По мнению экспертов, не совсем корректно предоставлять равные права текущим и реестровым кредиторам. От исключения из закона возможности неоднократно продлевать конкурсное производство ничего не изменится в лучшую сторону. Для ускорения процедур нужно их упрощение и сокращение перечня вопросов, решаемых в судебном порядке, уверены эксперты.