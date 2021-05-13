Минфин даст право ряду субъектов РФ с высоким уровнем финансовой обеспеченности нарастить долговую нагрузку до 50% или даже до 75% от объема их собственных (налоговых и неналоговых) доходов, говорится в комментарии министра финансов Антона Силуанова «Российской газете» . Это предложение — часть инициатив по реализации «региональной» части апрельского послания президента России Владимира Путина парламенту.

«В соответствии с посланием президента Российской Федерации, Минфином России будут реализованы инициативы, направленные на облегчение долговой нагрузки субъектов Российской Федерации с одновременным предоставлением возможности увеличения инвестиционных расходов», — пояснил Силуанов.

По его словам, в 2021 году будет запущен механизм дополнительной поддержки в виде льготных бюджетных кредитов с длительным сроком их использования. Также Минфин запустит механизм дополнительной поддержки в виде льготных бюджетных кредитов с длительным сроком использования. Будет оказана поддержка регионам, имеющим значительную задолженность по рыночным заимствованиям, в размере около 176 млрд рублей, что позволит сократить долю рыночной задолженности до 25% налоговых и неналоговых доходов, отметил министр финансов.

Профицит консолидированных бюджетов регионов увеличился в 1,8 раза Долговые обязательства перед кредитными организациями сократились на 132 млрд рублей.

Минфином до 2023 года будут предоставлены регионам бюджетные кредиты для создания объектов инфраструктуры в объеме до 500 млрд рублей, добавил он. Кроме того, будет проведена реструктуризация задолженности бюджетных кредитов, предоставленных субъектам в декабре 2020 года. Высвобождаемые средства в объеме до 218 млрд рублей будут также являться дополнительным источником финансирования региональных объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов.

«Для реализации указанных инициатив подготовлены поправки в бюджетное законодательство. Также в целях предоставления дополнительной возможности увеличения регионами расходов инвестиционного характера за счет дополнительной помощи из федерального бюджета в рамках заключенных с Минфином России соглашений будет предусмотрено право увеличения долга регионов до 50% объема налоговых и неналоговых доходов, при этом для устойчивых регионов по отдельным решениям его уровень может составить до 75%», — сообщил Силуанов.

Он добавил, что субъекты РФ не ограничены в возможности самостоятельно увеличивать объем государственного долга пропорционально росту экономики и доходов региональных бюджетов. Указанные инициативы будут являться дополнением к инструментам поддержки развития территорий, уже реализуемым федеральным центром.