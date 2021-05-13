Власти Гонконга выпустят в июне текущего года для розничных инвесторов крупнейшую за все время партию специальных облигаций iBonds, которые призваны защитить население от инфляции. Об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post .

Предполагается, что таких ценных бумаг будет выпущено на сумму от 15 млрд до 20 млрд гонконгских долларов (1,93—2,6 млрд долларов) со сроком погашения три года. Проценты будут выплачиваться держателям каждые шесть месяцев по ставке, которая будет зависеть от курса инфляции и при этом будет гарантированно не ниже 2%.

«IBonds предоставляют населению безопасный и привлекательный вариант инвестирования. Независимо от того, каким будет уровень инфляции, выплаты будут идти в полном объеме в установленный срок», — отметила представитель Управления денежного обращения Гонконга (выполняет функции Центробанка) Клара Чан.

Эксперты отмечают, что этот финансовый продукт поможет населению справиться с ростом цен и обеспечить безопасные вложения в условиях нестабильности, повышенных рисков и волатильности на рынке в условиях пандемии коронавируса.

Книга заявок на облигации будет открыта с 1 по 11 июня, а их выпуск намечен на 23 июня.