📰 Краснодар, Сочи и Анапа вошли в список самых популярных для переезда городов среди россиян, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости. Традиционно первое место в рейтинге занимает Москва, где за год рост спроса на жилье составил 36%, следом за ней идет Санкт-Петербург (плюс 31%), замыкает тройку лидеров Тюмень (плюс 20%). Рост спроса на жилье в Краснодаре за год вырос в 2,3 раза, в Сочи — в 2,1 раза, в Анапе — в два раза. Москву и Санкт-Петербург чаще всего выбирают из-за высоких зарплат и уровня социальной инфраструктуры, в то время как южные города пользуются популярностью из-за своего мягкого климата.

📰 Госдума в первом чтении приняла пакеты корреспондирующих поправок, обеспечивающих работу основного закона об открытии страхового рынка для иностранных игроков, пишет «Коммерсант» . Поправки устанавливают ответственность иностранных игроков за навязывание дополнительных услуг, отказ от заключения публичного договора и фальсификацию документов. За нарушения иностранцам, как и российским резидентам, будет положено наказание — от штрафов в 100 тыс. рублей до семи лет заключения.

📰 Доллар развернулся к росту от границ торговых диапазонов последних месяцев ко многим популярным валютам, пишет «Российская газета» , ссылаясь на мнение ведущего аналитика FxPro Александра Купцикиевича. По его словам, это касается также и пары с рублем. Это стоит рассматривать как свидетельство, что игроки пока не готовы наращивать продажи доллара на границах устоявшихся торговых диапазонов. Но это пока больше походит на рефлекс, чем на осознанный выбор, считает эксперт. По его мнению, импульс роста доллар получил на данных о скачке цен в США в апреле. Они выросли сразу на 0,8% за апрель, доведя годовую инфляцию до 4,2%. ФРС не станет удивляться скачку цен, продолжит называть эту ситуацию «транзитной», сохранит свою ультрамягкую монетарную политику. Это позволит сохранить низкой волатильность рынков и поддержать уверенный рост экономики. И это будут хорошие новости для сырьевых рынков и рынков акций, но плохие — для доллара, прогнозирует Купцикиевич.



📰 Доходность десятилетних US Treasuries вернулась к значениям пятилетней давности, пишет «Коммерсант» . Так, по итогам 12 мая доходность десятилетних US Treasuries составила 1,68% годовых, что более чем на 6 базисных пунктов выше значений 11 марта. Сильнее ставка поднималась лишь 12 марта, когда за день она выросла почти на 9 б. п. Резкому увеличению ставок не только на американском, но и на других долговых рынках способствовала информация о росте инфляции в США. Это стало причиной того, что доходность десятилетних и двадцатилетних ОФЗ вернулась к уровням середины апреля, закрепившись выше отметок 7,1% и 7,2% годовых.