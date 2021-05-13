В технологии беспроводной связи Wi-Fi обнаружена серия уязвимостей, которые делают стандарт чувствительным к атакам хакеров. К такому выводу пришел бельгийский исследователь в области цифровой безопасности Мэти Ванхоф.

Уязвимость, названная Frag Attacks, позволяет в радиусе действия беспроводной сети собирать данные о владельцах устройств и запускать на их гаджетах вредоносный код. В ходе экспериментов Ванхоф обнаружил, что два из четырех протестированных домашних роутеров были подвержены этой проблеме. Проблема обнаружилась на нескольких устройствах Интернета вещей и некоторых смартфонах.

Как подчеркивает исследователь, большая часть проблем Wi-Fi не решается с 1997 года, когда стандарт был представлен. Они возникли в результате ошибок программистов и разработчиков аппаратной части. Воспользоваться Frag Attacks злоумышленнику будет довольно непросто, но провести успешную атаку на конкретное устройство хакер с большими ресурсами сможет.