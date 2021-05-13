Российские фондовые индексы в четверг начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,66% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 630,07 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,7% и равнялся 1 537,13 пункта.

В середине недели коррекционные настроения на мировых рынках усилились, отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. По состоянию на утро четверга ситуацию на мировых рынках эксперт характеризует как умеренно негативную. Ключевым поводом для активизации фиксации прибыли выступила публикация данных по всплеску потребительской инфляции в США, оказавшейся заметно выше прогнозов.

«Сегодня утром индекс Мосбиржи опустится на уровень 3 600—3 650 пунктов, отыгрывая слабость внешнего фона. В дальнейшем рынок перейдет к консолидации в ожидании стабилизации ситуации на мировых рынках, развитие которой и определит окончание торгов. Давление на акции финсектора в четверг может сохраниться», — комментирует Локтюхов.