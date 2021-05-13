Минэкономразвития дало отрицательное заключение по результатам оценки регулирующего воздействия проекта постановления правительства, подготовленного Роскомнадзором для борьбы с серыми сим-картами. Это следует из информации на портале правовой информации.



Согласно проекту Роскомнадзора, операторы связи будут обязаны предоставлять ведомству данные об абонентах, к которым сейчас имеют доступ только они сами или правоохранительные органы: Ф. И. О., место жительства и реквизиты документов, удостоверяющих личность, данные о звонках и текстовых сообщениях, об используемом абонентами оборудовании, о базовых станциях, рядом с которыми находился абонент во время вызова, и др. Операторы должны будут подключиться к системе Роскомнадзора, чтобы информация могла автоматически обновляться раз в сутки.

Как пояснял представитель Роскомнадзора, данные об абонентах необходимы для определения лиц, которые используют сим-карты, оформленные на других. Например, если Роскомнадзор выявит, что за короткий промежуток времени поступали звонки с нескольких сим-карт, оформленных на одного человека, и при этом они исходили из разных концов города, то пользователи этих сим-карт окажутся под подозрением. При этом он подчеркивал, что Роскомнадзор не получит доступ к содержанию разговоров и переписки, а сразу после проверки данные будут удаляться.



Минэкономразвития посчитало, что проект введет или будет способствовать введению избыточных ограничений и обязанностей для игроков рынка, а также приведет к необоснованным расходам представителей отрасли или «бюджетов всех уровней бюджетной системы». Значительный объем данных, короткие интервалы для их предоставления, необходимость организации круглосуточного взаимодействия систем мобильных операторов с информационной системой Роскомнадзора, создания канала связи с обязательным шифрованием передаваемой информации потребуют административных, временных и материальных издержек предпринимателей, говорится в отзыве. Министерство приводит данные операторов, по которым на доработку биллинговых систем для передачи данных в Роскомнадзор им потребуется 9—12 месяцев. Кроме того, право указания IMEI у абонентов-физлиц, согласно ранее принятому закону, появится только с декабря 2021 года. В связи с этим ведомство предложило Роскомнадзору ввести переходный период для вступления проекта постановления в силу.



При этом в документе «не в полной мере» обосновано наличие проблемы и целесообразность ее решения, считают эксперты Минэкономразвития. По их мнению, информация о взаимодействии абонентов (данные о вызовах, сообщениях, подключении к базовым станциям, «то есть фактически местонахождение абонентов») не позволит идентифицировать личность и оценить соблюдение требований операторами связи, в то время как информация об оказанных услугах может быть отнесена к тайне переписки и телефонных переговоров, и для получения этих данных потребуется судебное решение.

Представитель Минэкономразвития сообщил РБК, что они пока не получили позицию Роскомнадзора по своему заключению. Он напомнил, что по правилам проведения оценки регулирующего воздействия расходы бюджета оцениваются разработчиком. В ближайшее время ведомства должны будут обсудить проект, чтобы прийти к общему решению.

