Минфин прорабатывает инструменты восстановления нормальной структуры портфеля госбумаг, в том числе возможность выкупа облигаций федерального займа (ОФЗ) с плавающей купонной ставкой, которые активно размещались в 2020 году на фоне резкого увеличения объема заимствований для финансирования дефицита бюджета, сообщил Bloomberg замминистра финансов Тимур Максимов.

«Нам нужен инструмент управления структурой госдолга. Подобным инструментом пользуются многие страны», — сказал он, отметив, что сам госдолг является одним из инструментов для реализации контрциклической политики правительства, поэтому в процессе его использования накапливаются структурные дисбалансы.

«Например, в прошлом году мы нарастили объем бумаг с плавающей ставкой. Восстановление нормальной структуры портфеля, в которой доля флоатеров не превышает 15—20%, может быть в двух сценариях: инерционном, когда мы просто перестаем выпускать их до восстановления структуры портфеля, что по факту сейчас и происходит, и активном — когда мы будем за счет операций на рынке выкупать часть своих ОФЗ», — пояснил Максимов.

«Оба варианта возможны. Мы считаем, что они оба должны быть в арсенале Минфина. Цель таких операций — восстановить правильную структуру портфеля, чтобы при следующей кризисной ситуации этим инструментом (госдолгом) снова можно было бы пользоваться для проведения активистской макроэкономической политики. Сейчас вопрос создания инструментария находится в проработке, в том числе нужно определить источники», — сказал замглавы ведомства.