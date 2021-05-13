Агентство по страхованию вкладов в апреле 2021 года направило 8,1 млрд рублей на расчеты с 22,5 тыс. кредиторов 109 ликвидируемых банков, следует из релиза АСВ .

По состоянию на 1 мая 2021 года средний размер удовлетворения требований кредиторов 375 кредитных организаций, в отношении которых завершены ликвидационные процедуры, составил 47,8%.



По данным АСВ, требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 68,1%, второй — на 38,2%, третьей — на 32,3%.

Всего с начала 2021 года агентство перечислило 24,18 млрд рублей на расчеты с 77,6 тыс. кредиторов 193 ликвидируемых банков.



По данным на 1 мая, агентство осуществляет функции ликвидатора в 342 банках.