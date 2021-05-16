Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

МТС Банк представляет новый продукт для самозанятых — виртуальную карту «Я САМ» (#ЯСАМ) международной платежной системы Visa. Выпуск, обслуживание, а также снятие наличных в банкоматах с технологией NFC любых банков по всему миру предоставляются бесплатно. Если клиент еще не зарегистрирован как самозанятый — это можно сделать дистанционно в приложении МТС Банка.

Банк ДОМ.РФ расширил возможности бесплатного обслуживания карт пакета услуг «Премиум». Теперь мультивалютные карты с кешбэком до 10% доступны без комиссии за обслуживание клиентам, оформившим ипотеку в банке, при соблюдении условия по сумме ежемесячных операций.

Фора-Банк совместно с курортом Красная Поляна предлагает держателям карт Visa кешбэк 9% при оплате проживания в отелях на официальном сайте курорта картами банка. Для посетителей портала Банки.ру действует специальное предложение: при оформлении карты Visa Gold или Visa Platinum «Всё включено» на сайте портала — дополнительно 60 месяцев бесплатного обслуживания.



ВТБ начал осуществлять курьерскую доставку кредитных карт на дом при их оформлении в контакт-центре и на сайте банка. Срок получения карты составит один-два дня. В настоящее время услуга доступна для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, а позже в мае доставка появится еще в 30 крупнейших городах России.

СКБ-Банк запустил акцию «Двойные баллы». Клиенты, которые оформят карту «ДА!» с 1 по 31 мая 2021 года, получат в два раза больше бонусных баллов за покупки, совершенные до конца мая. Клиенты, оформившие карту «ДА!» до 1 мая 2021-го и не совершившие ни единой покупки ранее, также могут получить удвоенные бонусные баллы за покупки с 1 по 31 мая.

Московский Кредитный Банк (МКБ) объявил акцию «6,5% на остаток». В рамках акции банк начисляет клиентам повышенные проценты на остаток средств по картам при зачислении зарплаты. Для того чтобы получить повышенную процентную ставку, необходимо с 1 мая по 31 октября 2021 года получить на карту МКБ первое зачисление заработной платы на сумму от 5 000 рублей. В течение шести месяцев, в которые на счет карты будут поступать зачисления заработной платы от 5 000 рублей, банк будет начислять на остаток средств по карте 6,5% годовых.

