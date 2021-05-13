Регулятор намерен признать манипулированием умышленные действия, которые вводят в заблуждение инвесторов и создают искусственную активность в отношении обращающихся на бирже активов. Такой проект указания разработал Банк России, сообщает пресс-служба регулятора.

Речь идет о действиях, существенно влияющих на параметры торгов или препятствующих их естественному рыночному изменению. Это может быть как распространение информации об активах и компаниях, так и совершение операций. Например, когда заявки на покупку или продажу выставляются без намерения их исполнить, а только для того, чтобы добиться более выгодной цены или иных торговых параметров в заявках противоположной направленности (spoofing или layering). Манипулированием рынком могут также считаться призывы к подобным действиям или их координация.

Сейчас практики, относящиеся к манипулированию, указаны в «антиинсайдерском» законе. Но на фоне развития современных информационных технологий и средств коммуникации появляются новые способы, не указанные в этом перечне.

«Закон дает Банку России право дополнить список. Предлагаемые изменения позволят регулятору предупреждать, выявлять и пресекать наиболее сложные, но уже достаточно распространенные недобросовестные манипулятивные практики — в том числе с использованием сайтов, социальных сетей, блогов и мессенджеров, а также применять соответствующие меры за такие действия», — поясняет регулятор.