Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о лишении свободы сроком до 12 лет за применение насилия или угроз в рамках осуществления коллекторской деятельности.

Уголовный кодекс РФ предложено дополнить статьей 172.4 «Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц».

Документ предусматривает наказание за совершение действий, которые направлены на возврат просроченной задолженности граждан, сопряженных с применением насилия или угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, угрозой уничтожения или повреждения, а также распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица.

Коллекторы раскритиковали инициативу Минюста присваивать им категории риска В зависимости от уровня риска документом регламентируется количество плановых выездных проверок.

В случае принятия законопроекта такие действия будут наказываться штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, принудительными работами сроком до пяти лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с возможным лишением права занимать определенные должности в течение трех лет. В случае совершения преступления группой лиц срок лишения свободы может составить до 12 лет.

В заключении комитета говорится, что концепцию указанного законопроекта можно будет поддержать при условии его доработки ко второму чтению. В комитете также указали на то, что в предложенной статье не конкретизируется, кто является субъектом преступления: лица, осуществляющие деятельность по возврату задолженности, или любое физическое лицо.



