Правительство России должно работать над тем, чтобы добросовестные дольщики не остались без жилья, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание Кабмина.

«Важно и дальше не допускать, чтобы добросовестные покупатели недвижимости оставались без крыши над головой. Ведь многие из них вкладывают в строящееся жилье практически все свои средства», — подчеркнул глава Кабмина.

Моисеев: проблема обманутых дольщиков осталась в прошлом Замминистра подчеркнул, что в настоящее время достаточно успешно работает Фонд защиты прав дольщиков.

Мишустин отметил, что Кабмин детально рассмотрит ход системной работы по защите прав дольщиков. Сейчас им оказывают поддержку через соответствующий фонд, который гарантирует завершение строительства жилья, получение квартиры или возврат вложенных денег. На финансирование фонда в трехлетнем бюджете предусмотрено более 50 млрд рублей, половина из которых уже направлена.

Премьер-министр напомнил, что впервые за много лет строительная индустрия в стране пережила кризисные явления без потерь, так как удалось ввести свыше 80 млн кв. м жилья. Также за прошедший год, несмотря на пандемию, удалось восстановить права свыше 45 тыс. покупателей недвижимости.