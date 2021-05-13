Минфин предложил конкретизировать правила налогообложения доходов иностранных организаций от процентов по долговым обязательствам организаций и индивидуальных предпринимателей из России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на законопроект, который ведомство направило в правительство.

Изменения предлагается внести в статью 309 Налогового кодекса, которая среди прочего к налогооблагаемым доходам иностранных организаций от российских источников относит в том числе и процентные доходы по долговым обязательствам российских организаций. При этом перечень пассивных доходов, облагаемых российским налогом у источника, открытый — в статье, помимо перечисления конкретных видов дохода, есть отсылка и на «иные аналогичные доходы», указывают эксперты, опрошенные агентством.

Минфин предлагает указать в этой статье, что к заемщикам, на которых может быть возложена обязанность по уплате российского налога у источника, относятся индивидуальные предприниматели и постоянные представительства иностранных организаций, долги которых возникли в связи с их деятельностью в России.

И сейчас, по мнению Минфина, статья 309 НК позволяет облагать российским налогом доходы иностранных организаций от процентов по займам (кредитам), привлекаемым для нужд постоянных представительств иностранных организаций в России. Такие доходы, по мнению министерства, изложенном в письме от 13 октября 2020 года, могут рассматриваться в качестве «иных аналогичных доходов», которые подпадают под налогообложение.

Инициируемый Минфином законопроект пока находится в правительстве. Обычно принятый Госдумой закон вступает в силу через десять дней после официального опубликования.