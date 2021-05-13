ЦБ установил официальные курсы валют на 14 мая.
Курс доллара повысился на 31,66 копейки, составив 74,3566 рубля (74,04 рубля на 13 мая). Курс евро увеличился на 8,68 копейки, до 89,9343 рубля (89,8475 рубля на 13 мая).
На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 14:06 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,42 рубля (минус 21 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 89,84 рубля (минус 30 копеек).
Диапазоны котировок с начала сессии составляют 74,26—74,65 рубля за доллар и 89,72—90,07 рубля за евро.