Летние месяцы обычно считаются не лучшими для инвестирования. За последние 50 лет по росту акций они отставали от прочих периодов. Наиболее осторожные инвесторы уходят с этого рынка еще в мае, чтобы зайти обратно ближе к концу сезона или на сентябрьской просадке. Но это общая картина по рынку, конкретнее — по индексу S&P 500. Однако существуют и контртенденции, подробнее о которых далее.