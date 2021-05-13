Российская экономика в 2021 году будет расти темпами ближе к 4%, в следующем году темпы роста также останутся повышенными, однако в дальнейшим без серьезных преобразований они замедлятся до примерно 2%, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

«В этом году рост будет, по-видимому, ближе к 4%. Это во многом восстановительный рост, повышенным он останется и в следующем году», — сказал он, выступая на наблюдательном совете Института экономики роста им. П. А. Столыпина.

«Но потом, скорее всего, без каких-то серьезных преобразований, роста инвестиций в экономику мы не сможем расти выше этого потенциала. То есть 2% — это то, на что можно ориентироваться в долгосрочном плане», — добавил Тремасов.

По прогнозу ЦБ, российская экономика в 2021 году вырастет на 3—4%, в 2022-м — на 2,5—3,5%, в 2023-м — на 2—3%.