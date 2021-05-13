Россияне берут микрозаймы из-за отсутствия денег на продукты питания, что говорит об углублении кризиса в стране, считает депутат Государственной думы от Новосибирской области Вера Ганзя.

По мнению политика, к микрозаймам жители страны прибегают в случае крайней необходимости, «когда не хватает на элементарное»: оплату ЖКХ и покупку еды. Ганзя отметила, что «это очень тревожный сигнал, который свидетельствует об углублении кризиса. Люди пострадали от коронавируса, от экономической политики, которая сегодня проводится».

Парламентарий добавила, что организации, выдающие микрозаймы, не только не приносят пользу отечественной экономике, но и «наживаются на чужой беде».

Согласно информации бюро кредитных историй «Эквифакс», в марте 2021 года россияне взяли рекордное количество микрокредитов — 2,35 млн единиц, что более чем на 30% больше, чем в 2020-м. Средняя величина такого кредита составила 13,1 тыс. рублей.

НБКИ: в марте средний размер микрозайма вырос на 4,8% Наибольший рост среднего чека микрозайма продемонстрировала Республика Татарстан.



