Новым главой наблюдательного совета Института экономики роста имена Столыпина стал Олег Дерипаска. По его мнению, внешняя конъюнктура располагает к ускоренному экономическому росту в России, но достигнуть его не удастся без изменения денежно-кредитной политики, говорится в релизе учреждения.

«После пандемии наступают новые интересные времена. В стране есть безусловный потенциал роста на 10—12 лет, причем с очень хорошими темпами. Осталось определиться, каким на этот раз он будет по качеству. На какой срок? В каких регионах и секторах?» — сказал Дерипаска. По его словам, если в ближайшие семь лет возможно будет переработать хотя бы треть российского сырья в полуфабрикаты, то это будет означать миллионы новых рабочих мест и более пропорциональное развитие регионов.

Глава наблюдательного совета Института экономики роста имени Столыпина уверен, что снятие транспортно-логистических ограничений увеличит мобильность рабочей силы и потянет за собой развитие сферы услуг — строительства, гостиничного сервиса, туристического бизнеса.

«Если есть угроза отключения от долгового рынка, отключения от SWIFT, значит, надо создавать свои расчетные системы, не бояться делать эмиссию», — добавил Олег Дерипаска.

В конце выступления он напомнил, что есть инструменты, которые помогут России через пять лет достичь полного экономического суверенитета, и призвал ими воспользоваться.