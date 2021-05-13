Банк России примет меры для дестимулирования кредитования банками вложений в уставные капиталы компаний при отсутствии эффекта с точки зрения экономического роста. О соответствующем указании сообщается на сайте регулятора.

Как поясняется, по кредитам, направленным на сделки по слиянию и поглощению, с 1 октября 2021 года банки смогут по своему решению повышать категорию качества (с III до II категории) с поэтапным доформированием резерва только при условии положительных показателей операционной деятельности заемщиков.

«Этот шаг направлен на дестимулирование кредитования банками вложений, не приводящих к экономическому росту, в уставный капитал компаний», — отмечается в релизе.

Указание ЦБ предусматривает, что по залогам, которые используются для минимизации размера резерва на возможные потери, необходимый для реализации срок увеличивается с 270 до 365 дней. Это даст банкам больше возможностей по учету залогов для снижения резервов.

Банки смогут продолжать применять подходы, предусмотренные для ссуд субъектам малого и среднего предпринимательства, в течение одного года с даты их исключения из единого реестра субъектов МСП. У банков появится больше определенности при кредитовании МСП, что поможет стимулировать кредитование быстрорастущих предприятий.

Документ предусматривает ряд других изменений, касающихся в том числе учета залога прав требования участников долевого строительства, признания обеспечительного платежа обеспечением I категории качества для формирования резервов на возможные потери по ссудам.



Изменения вступят в силу с 24 мая 2021 года.