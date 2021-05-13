Банк «Ак Барс» обнулит кредиты, в том числе ипотеку, семьям погибших и пострадавших во время трагедии 11 мая в Казани. Об этом, как передает ТАСС, сообщила журналистам в четверг руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

«Ак Барс» обнулит ипотеку и потребительские кредиты, выданные банком семьям погибших и пострадавших во время трагедии 11 мая в Казани. Председатель правления банка «Ак Барс» Зуфар Гараев доложил президенту республики о том, что банк сейчас анализирует свою базу данных, сводя со списком погибших и пострадавших», — сказала она.

По словам Галимовой, другие банки сейчас также подключаются к этой работе.



Во вторник, 11 мая, бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей, более двух десятков пострадавших находятся в больницах. Нападавший был задержан, возбуждено уголовное дело.